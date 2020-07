Idoso que estava desaparecido há 18 dias é encontrado com vida em mata no Cidade Aracy

Idoso sendo socorrido pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros - Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

O idoso Luiz Roberto Gini, de 69 anos, que estava desaparecido desde o dia 8 foi localizado na manhã deste sábado (25), em uma mata no final da avenida José Antonio Migliato.

Um homem que resolveu fazer uma caminhada pela mata encontrou Luiz Roberto. Por coincidência ambos se conhecem.

Luiz Roberto estava caído, com muita fraqueza e bastante emagrecido. Segundo informações, ele esteve no local todo esse tempo e não se alimentou, apenas bebeu água de um córrego ao lado de onde foi encontrado. No dia 12 equipes do BAEP e Corpo de Bombeiros chegaram a realizar buscas na mesma região depois que um cão farejador seguiu o rastro deixado pela vítima, mas na ocasião ele não foi encontrado.

Os policiais militares Fregolente e Machado foram os primeiros a chegar ao local e levaram água para o idoso e prestaram os primeiros atendimendos. Depois acionaram o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros retiraram o homem que estava em um local de difícil aceso. Ele recebeu os primeiros atendimento do Samu e depois foi levado até a Santa Casa onde deve permanecer internado em observação.

