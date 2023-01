Idoso morre após receber choque elétrico no Santa Marta

Um idoso de 70 anos morreu na tarde deste sábado (14) no bairro Santa Marta após sofrer uma descarga elétrica dentro do forro de uma casa.

O triste fato foi registrado na rua Renato Tolêdo Porto. Homens do Corpo de Bombeiros foram acionados no local e encontraram a vítima em parada cardíaca após receber choque elétrico.

Os bombeiros iniciaram as manobras de ressuscitação até a chegada do suporte avançado do Samu, no entanto a vítima que teria problemas cardíacos não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O local passou por perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

