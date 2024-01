Idoso fica em estado grave após ser atropelado por moto em alta velocidade na zona sul

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um idoso (idade não informada) foi socorrido em estado grave pelo Samu no começo da noite desta terça-feira (2) após ter sido atropelado por uma moto na vila Santa Madre Cabrini, zona sul de São Carlos.

Segundo informações de testemunhas, a vítima atravessava a via no cruzamento das ruas Santa Madre Cabrini e Geraldo Bretãs, quando foi atropelado pela motocicleta que estaria em alta velocidade.

Com o impacto o idoso foi arremessado à distância e sofreu vários ferimentos. Ele recebeu os primeiros atendimentos da motolancia e de uma unidade básica. Em seguida foi atendido pela equipe do suporte avançado com o médico. Depois foi levado até a Santa Casa e o estado de saúde é considerado grave.

O condutor da moto acabou caindo, mas logo se levantou e deixou o local, segundo populares que informaram ainda que o veículo estava sem a placa.

