Idoso é atropelado por moto no Jardim Monte Carlo

UR socorreu a vítima de atropelamento por moto no Monte Carlo - Crédito: Maycon Maximino

Um atropelamento marcou o início da manhã desta sexta-feira, 11, em São Carlos, quando um idoso de 63 anos foi atropelado na Avenida Madre Cabrini, no Jardim Monte Carlo.

Segundo apurado, a vítima teria tentado atravessar a via sem os devidos cuidados e foi atingido por uma moto. Foi ao solo e com possível fratura em um dos braços, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico. A PM atendeu a ocorrência.

