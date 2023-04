Idoso é assaltado no Calçadão da General

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um idoso de 82 anos foi vítima de assalto no início da tarde do dia 4 de abril, uma terça-feira. O registro na CPJ foi feito nesta terça-feira, 11. O prejuízo foi mais de R$ 2 mil.

A vítima compareceu à Central de Polícia Judiciária e disse que estava no Calçadão da rua General Osório, no centro quando teria recebido uma gravata por trás do bandido e em seguida levou uma rasteira e caiu. O acusado enfiou a mão no bolso de sua calça e levou R$ 2.270,00 que havia acabado de sacar de uma agência bancária. Ato contínuo, fugiu.

Leia Também