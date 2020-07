Idoso com sinais de embriaguez foge após colisão com motoboy

Crédito: Marco Lúcio

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto foi registrada nesta madrugada de sábado (04), na rua Raimundo Corrêa.

Um motoboy conduzia uma CG Titan, prata, pela via e próximo ao semáforo colidiu contra a lateral de uma Parati bege, conduzida por um idoso de 83 anos, que fugiu após a colisão.

Outro motoboy que passava pelo local, parou para ajudar o colega e ao saber que o motorista do carro tinha ido embora, foi atrás, conseguindo localizá-lo transitando pela avenida São Carlos e com o apoio de outros motoboys, conseguiu parar o veículo e acionar a Polícia Militar, que esteve no local e constatou que o idoso apresentava sinais de embriguez. Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário para retirar uma amostra de sangue para a realização de um exame e depois encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição das autoridades.

A Parati foi recolhida ao pátio municipal.

