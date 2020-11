Idoso cai de forro e sofre ferimentos graves na cabeça

Crédito: Maicon Ernesto

Um acidente de trabalho deixou em estado grave, um idoso de 60 anos. Ele executava serviços no forro de um estabelecimento comercial localizado na rua São Sebastião esquina com a rua Aquidaban quando, por motivos ignorados, sofreu uma queda de aproximadamente cinco metros.

Com a queda, o idoso sofreu ferimentos graves na cabeça e ficou inconsciente. Socorrista da motolância, a Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu socorreram a vítima que foi entubada e em estado gravíssimo, encaminhado à Santa Casa para atendimento médico de urgência.

