Idosa vítima de queda morre na Santa Casa de São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A idosa Maria Apparecida Mastroangelo, de 89 anos, morreu por volta das 21h15 desta segunda-feira, 4, na Santa Casa de São Carlos.

Segundo consta em boletim de ocorrência elaborado na CPJ, Maria residia na rua Minas Gerais, no Jardim das Flores, em Dourado e na segunda-feira da semana passada, 28, ao pendurar roupas no varal em sua moradia, sofreu queda e fraturou o punho direito e bateu com a cabeça no solo.

A mulher foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade e posteriormente para a Santa Casa de São Carlos onde ficou até o dia seguinte e recebeu alta. Porém, nos dias seguintes, passou a ter quadros de convulsão e necessitou de novos atendimentos médicos até que foi internada novamente na Santa Casa, onde morreu nesta segunda-feira, 4.

