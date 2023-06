Idosa perde R$ 7 mil após golpe em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma idosa de 71 anos foi vítima de um estelionato na sexta-feira, 16 e teve um prejuízo de R$ 7 mil. O crime foi registrado na CPJ.

Às autoridades policiais, a mulher disse que teria recebido um telefonema de uma pessoa que disse ser da área de segurança do banco onde possui conta e foi informada que estaria ocorrendo tentativas de transações fraudulentas. Foi orientada a ir em um caixa eletrônico para cancelar e bloquear o que teria sido feito. Via WhatsApp seria orientada como proceder. Assim, com instruções via chamada de vídeo para bloquear as transações, teria sido induzida a transações através de biometria, a fazer uma transferência de R$ 7 mil para outra conta que, minutos depois, já teria sido até sacado pelo golpista.

Leia Também