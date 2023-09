Idosa passa mal após acidente de trânsito próximo à USP

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado nesta tarde de sábado (23), próximo ao câmpus 1 da USP São Carlos.

De acordo com informações, uma mulher conduzia um Hyundai HB20 pela Rua Princesa Isabel e não respeitou o sinal de pare no cruzamento com a Capitão Adão Pereira de Souza Cabral, atingindo um Ford Ka, que foi arremessado contra o muro de uma residência. O Hb20 ainda subiu na calçada e bateu em uma placa de sinalização.

Uma idosa que estava no Ford Ka ficou sentindo fortes dores no peito após o acidente e foi socorrida por meios próprios até o hospital da Unimed.

