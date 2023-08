Idosa fica ferida após colisão em rotatória na rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira

SIGA O SCA NO

Uno atingiu a porta do Corsa e idosa ficou ferida - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 16, envolveu dois veículos na rotatória que dá acesso a fábrica de motores da Volkswagen, em São Carlos. Mais exatamente no km 147 (mais 700 metros) da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215).

O motorista de um Corsa estava sentido São Carlos/Ribeirão Bonito e ao fazer a rotatória para realizar o retorno, tentou uma conversão perigosa e proibida e um Uno que vinha em sentido contrário, atingiu a porta do Corsa que chegou a rodar na pista de rolamento. A passageira do veículo, uma idosa de 71 anos, se feriu e com escoriações, socorrida pelo Samu à Santa Casa.

O motorista do Corsa, bem como os ocupantes do Uno, não sofreram ferimentos. Policiais rodoviários atenderam a ocorrência.

Leia Também