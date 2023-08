Idosa é lesada em quase R$ 12 mil por golpista em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma idosa de 71 anos foi vítima de estelionato, na tarde de quarta-feira, 9, em São Carlos. Ela reside no Boa Vista e um motoboy foi até sua moradia e a chamou pelo nome. Disse que tinha uma encomenda e que ela para ter acesso, teria que pagar o frete no valor de R$ 6,80. Ao dar o dinheiro, o golpista afirmou que teria que ser pago com cartão. Ao passar na máquina, o desconhecido disse que ela estava com problemas. Posteriormente foi embora e disse que retornaria em outra hora. Entretanto, ao ver o extrato da sua conta bancária, notou movimentação estranha e débitos que totalizaram R$ 11.779,98.

caso foi registrado na CPJ e será investigado pela Polícia Civil.

