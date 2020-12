Idosa é atropelada por trem no CDHU

Polícia Militar atendeu a ocorrência. - Crédito: Maicon Ernesto

Apesar de ter sido atropelada por um trem, pode-se dizer que uma mulher de 83 anos "nasceu de novo" ao sair apenas com escoriações de um acidente que poderia ter sido fatal.

A idosa foi atropelada por um trem quando tentava atravessar a linha férrea pela passagem de pedestres, próximo ao CDHU, em frente à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Ela não viu que o trem se aproximava e continuou atravessando, mas o maquinista a viu e percebeu que ela não pararia, então acionou o freio de emergência, conseguindo minimizar o impacto e atingi-la apenas de leve.

A vítima caiu em algumas pedras e sofreu apenas escoriações, sendo socorrida pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, até a Santa Casa.

A Polícia Militar esteve no local atendendo a ocorrência e enquanto a equipe de reportagem do SCA estava no local quase ocorreu outro acidente, pois a composição férrea tentava seguir viagem, mas os pedestres não respeitavam, tentando atravessar assim mesmo. Por sorte ninguém mais se feriu.

