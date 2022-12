Idosa é agredida e assaltada no Jardim Bethania

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma idosa foi vítima de violência durante um assalto ocorrido por volta da 1h40 deste sábado, 24. Ela mora sozinha na rua Campos Salles, no Jardim Bethania.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram junto a uma filha da vítima que uma dupla teria arrombado a porta da sala e feito a idosa refém. Como não havia dinheiro na moradia, levaram uma corrente que estava no pescoço da mulher. Durante o crime, taparam a sua boca com as mãos e a empurraram no chão, causando hematomas pelo corpo. Em seguida, fugiram.

