Idosa de 82 anos é assaltada ao chegar em casa na Vila Monteiro

Um idosa de 82 anos foi assaltada por três bandidos na tarde da última sexta-feira (13), na rua Rui Barbosa, na Vila Monteiro.

Ao chegar em casa a vítima se deparou com os criminosos no interior do imóvel. Um dos bandidos se armou com uma faca e mediante graves ameaças roubou a bolsa da mulher com um celular e R$ 200,00. Várias joias também foram roubadas.

Câmeras de segurança registraram a fuga do trio em um HB20 branco.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

