Identificado motociclista que morreu em acidente na rotatória do Cristo

Crédito: Maycon Maximino

O motociclista que faleceu na manhã desta segunda-feira (10) após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão na rotatória do Cristo foi identificado como Igor Rodrigues da Silva Silveira, de apenas 20 anos.

O motorista do caminhão relatou que vinha da avenida Comendador Alfredo Maffei e ao entrar na Francisco Pereira Lopes o motociclista que estava ao lado teria tocado a roda da frente do veículo, indo parar embaixo do caminhão, morrendo na hora, no entanto, a Polícia Civil vai investigar o acidente.

O corpo de Igor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) após os trabalhos da Polícia Cientifica.

