Identificado motociclista que morreu em acidente na Henrique Gregori

Crédito: Maycon Maximino

Foi identificado durante a madrugada o motociclista que morreu após se envolver em um acidente de trânsito no final da noite deste sábado (8), no bairro Bela Vista, em São Carlos. (Veja notícia do acidente)

A vítima é Jeverson Caldeira Pereira, de 35 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor do Fiat Palio de 73 anos, contou que transitava pela Rua Gabriel Crnkovic e ao ingressar na avenida Henrique Gregori, sentiu um impacto na traseira do veículo. Ao verificar, encontrou o motociclista caido. Ele alegou que a moto estava com o farol apagado e possivelmente em alta velocidade.

O Samu chegou a ser acionado, porém, Jeverson morreu no local. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberado ainda pela manhã aos familiares para a realização do funeral.

O SCA apurou no local que o motorista do carro avançou o sinal de pare.

