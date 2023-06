SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo SCA

O corpo de um homem que foi atropelado por um caminhão na noite da última quarta-feira (28), na rodovia SP-215, entre São Carlos e Ribeirão Bonito, foi identificado.

Familiares entraram em contato com a Funerária Terezinha de Jesus e fizeram o reconhecimento. Trata-se do servente de pedreiro Paulo Rodrigo Faustino, 32. Ele residia no bairro Cidade Aracy.

O sepultamento deve ocorrer neste sábado (1º).

As causas do acidente serão apuradas.

