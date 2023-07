Identificado homem que morreu atropelado na rodovia Washington Luís, em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Foi identificado o homem que morreu atropelado na noite desta terça-feira (18), na alça de acesso da rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté. (veja notícia)

Após tomar conhecimento do acidente, o irmão de José Donizeti Gomes Leal, 46, compareceu no plantão policial e fez o reconhecimento do corpo através de uma tatuagem que a vítima havia feito no sistema prisional e também de uma cicatriz na região da sobrancelha, além das características físicas gerais. Segundo o irmão, José vizia em situação de rua e as vezes aparecia na casa da mãe no Jardim Cruzado.

O acidente

Segundo o SCA apurou, o condutor do Citröen/C3 havia acabado de abastecer o carro em um posto de combustíveis e saiu em direção ao Jardim Cruzado, olhando no retrovisor para ingressar na rodovia, momento em que atingiu José Donizeti que empurrava um carrinho de bebê ao lado da alça de acesso. O local era escuro e o motorista não teve como evitar o acidente. José Donizeti morreu no local.

Leia Também