Identificado homem encontrado morto na linha férrea

Crédito: Maycon Maximino

Foi identificado na tarde desta quarta-feira (19) o corpo do homem que foi encontrado morto na linha do trem, perto do CDHU da Vila Isabel. As investigações apontam que ele foi atropelado por uma composição.

Segundo a Polícia, Carlos Alberto Nepomuceno Lima, 48 anos, tinha várias passagens criminais, inclusive era procurado pela Justiça. Ele residia em um barraco no local conhecido como favelinha da Fepasa, próximo onde o corpo estava.

O corpo está no Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos e após exames, será liberado aos familiares para a realização do funeral.

