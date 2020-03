Identificado criminoso que morreu após atirar contra a Força Tática

Local onde ocorreu o confronto - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Polícia Suspeito é morto em troca de tiros com a PM na represa do 29

Foi identificado o criminoso que morreu ao atirar contra uma equipe da Força Tática no final da tarde desta quarta-feira (25), na represa do 29, em São Carlos. Felipe Cerqueira Leite, 24, morava no residencial Eduardo Abdelnur.

Segundo informações colhidas pelo SCA, uma equipe de Força Tática recebeu a informação do policiamento rodoviário que o furgão Fiat Ducato com placas de Santa Cruz da Conceição, carregada com ovos, havia sido tomado de assalto entre os municípios de Analândia e Itirapina e segundo o sistema de rastreamento apontava que o veículo estaria na região da UFSCar, transitando pela estrada vicinal Guilherme Scatena.

Uma nova informação recebida pelos policiais dava conta que o furgão estaria na região da represa do 29. As três equipes de Força Tática se dividiram e uma delas acabou cruzando com o veículo roubado.

Ao perceber a presença da Força Tática o condutor parou, desembarcou e em posse de um revólver atirou contra os policiais. A equipe revidou a injusta agressão realizando disparos de fuzil e pistola.

De imediato os policiais prestaram os primeiros socorros ao rapaz que ainda estava com vida e acionaram o Samu. A motolância esteve no local, mas ele acabou falecendo.

Um revólver calibre 38, marca Taurus, com a numeração suprimida, com seis munições, sendo duas deflagradas foi apreendido pela perícia.

Os PMs constataram ainda que as placas do furgão estavam adulterados com fita isolante.

O corpo de Felipe foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também