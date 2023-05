Identificadas as vítimas de acidente com helicóptero

Ricardo e Eber -

Foram identificadas as duas vítimas da queda do helicóptero no final da tarde desta quarta-feira (3), na área rural de São Carlos.

Luiz Ricardo Lazarini era quem pilotava a aeronave e junto com ele estava um empresário identificado como Eber, dono de um auto centro em São Carlos.

De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Rangel Gregório, funcionários da fazenda Pixoxó viram quando o helicóptero caiu bruscamente e pegou fogo em seguida.

A primeira equipe de salvamento que chegou ao local encontrou os corpos das vítimas fora dos destroços, parcialmente carbonizados.

Ainda segundo o comandante dos Bombeiros, durante o dia, a aeronave fez várias o trajeto entre a feira Agrishow em Ribeirão Preto e São Carlos, transportando passageiros, já que a empresa dona da aeronave é uma das expositoras.

Os corpos das vítimas foram recolhidos pela funerária de plantão e encaminhados até o Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

O CENIPA, o órgão do Comando da Aeronáutica deverá realizar uma perícia no local do acidente nesta quinta-feira (4). As causas da queda ainda são desconhecidas.

Leia Também