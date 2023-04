Identificada mulher que morreu em pedágio na SP-310

Crédito: redes sociais/arquivo pessoal

Marúcia Lemos de Souza, 52, é a mulher que morreu enquanto trabalhava no pedágio de Araraquara, na madrugada desta quinta-feira (6), na rodovia Washington Luís (SP-310). A cabine que ela estava era a única em funcionamento naquele momento e foi atingida em cheio por um caminhão desgovernado.

De acordo com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária o caminhão Volvo, placas de Várzea Grande / MT, estava seguindo no sentido capital-interior, quando desgovernado destruiu a cabine, matando a funcionária no local. Ela estava trabalhando de costas e talvez nem tenha percebido o avanço do veículo.

O motorista de 35 anos pode ter sentido um mal súbito ou então dormido no volante. Também não está descartada a hipótese de falha mecânica com o travamento da direção do caminhão.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Marúcia deixou dois filhos.

