Homens que mataram motorista de aplicativo são condenados pela Justiça

Marcos foi morto sem ter qualquer relação com o furto do celular, segundo o delegado - Crédito: arquivo pessoal

Os dois homens que mataram o motorista de aplicativo Marcos Roberto Campanhone, 50, no final de 2020, no Jardim Paulista, foram julgados e condenados durante Tribunal do Júri que começou por volta das 8h de ontem e só acabou na madrugada desta quinta-feira (29).

A Marcos Roberto Sassati foi imposta uma pena de 16 anos de prisão pelo crime de homicídio e 1 ano e sete meses pelo crime de furto, já que ele também teria furtado o celular de uma mulher durante os fatos.

Já Cesar Estelino de Souza foi condenado a uma pena de 13 anos de prisão pelo crime de homicídio.

Ao final do julgamento, Sassati foi encaminhado ao Anexo de Detenção Provisória (ADP) de Araraquara. Já Souza poderá recorrer em liberdade da sentença.

O tribunal do júri foi presidido pelo Dr. Juiz Antonio Benedito Morello. A acusação ficou por conta do promotor Marcelo Mizuno. O advogado Fernando Rodrigues foi o defensor de Marcos Sassati e o advogado Ademar de Paula Silva defendeu Cesar Estelino.

O caso

De acordo com o delegado Gilberto de Aquino, o caso exigiu uma minuciosa investigação por parte da sua equipe. Tudo começou quando uma mulher identificada como Gabriela teve o celular furtado e desconfiou de duas pessoas que teriam adentrado dentro da residência dela para coletar material reciclável e levar para o ferro velho. Ela contou sobre o furto aos familiares, entre eles, dois filhos e vizinhos.

"Os familiares dela foram atrás dos dois que seriam os catadores de recicláveis e fizeram ameaças para que devolvessem o celular", contou o delegado.

Os dois homens negaram o furto, entretanto, os familiares da mulher insistiram dizendo que eles teriam subtraído o aparelho celular e ameaçaram um tal de baixinho. "Eles foram três vezes na casa e ameaçaram não só o baixinho, mas a esposa dele, os enteados, crianças...enfim, aterrorizaram os familiares do suspeito do furto".

Entre os que fizeram ameaça contra baixinho, estava Marcos Sassati, conhecido como Marcão, que é amigo do filho da mulher que teve o celular furtado. Ele teria esmurrado a janela da casa e proferido ameaças.

O delegado contou que durante uma busca na casa, a enteada de baixinho encontrou um aparelho celular dentro do imóvel, sobre a cama, ao lado da janela que tinha sido esmurrada por Marcão.

Percebendo que o celular poderia ser o furtado, baixinho pediu ajuda ao irmão, Marcos Roberto Campanhone. "Ele ligou para o Marcos e contou que estava sendo acusado e que o celular havia aparecido dentro de sua casa. O que eu faço?, perguntou ao irmão", narrou o delegado.

Marcos Roberto Campanhone que era motorista de aplicativo pegou o celular e entregou no Plantão Policial. No momento da entrega apareceu a dona do aparelho e viu Marcos, mas não sabia que ele era irmão de baixinho.

Na ocasião, Gabriela não pôde reaver o aparelho, pois não havia apresentado nota fiscal, então retornou para casa.

No dia seguinte ela foi até uma agência bancária realizar o saque do auxílio emergencial e percebeu que já haviam retirado o dinheiro através do aplicativo que estava instalado no aparelho celular que havia sido furtado.

De novo a mulher contou o ocorrido aos familiares que foram atrás de Marcos Roberto Campanhone, que havia devolvido o celular na delegacia. Eles estavam com o boletim de ocorrência da entrega do aparelho e por isso tinham o endereço de Marcos.

Cinco pessoas foram ao encontro de Marcos Roberto Campanhone, que ao ser encontrado recebeu 18 golpes de facão. Ele conseguiu correr e entrou em uma casa, onde pediu ajuda. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no dia seguinte.

Durantes as investigações, os policiais da DIG descobriram que quem furtou o celular foi Marcos Sassati, amigo do filho de Gabriela. Foi ele também quem realizou os saques do auxílio emergencial. Ele também jogou o aparelho sobre a cama, na casa de Baixinho, para incriminá-lo.

"Para que não caísse sobre ele a culpa do furto, ele acabou induzindo os familiares que os autores seriam os dois que foram buscar os recicláveis na casa. Infelizmente é essa a gravidade do fato", relatou Aquino.

"Eles agiram com extrema violência, mataram um inocente que não tinha nada a ver com a situação. O Marcos foi apenas ajudar o irmão", disse o delegado na época.



Local onde Marcos foi golpeado várias vezes. Foto Maycon Maximino

