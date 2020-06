Homens que foram flagrados falsificando cerveja são levados ao Centro de Triagem

Crédito: Divulgação/PM

Dezessete homens que foram flagrados pela Polícia Militar falsificando cerveja em um barracão em Ibaté na tarde desta segunda-feira (22) foram recolhidos ao Centro de Triagem de São Carlos. Eles foram autuados pelos crimes de relações contra o consumo e associação criminosa. Um adolescente de 17 anos também foi detido no local e entregue aos responsáveis.

No galpão usado pelo bando os policiais apreenderam 279 engradados contendo 24 garrafas de 600ml com rótulo e tampinha da marca Skol, 616 engradados com 24 garrafas com o rótulo da Brahma, 290 caixas com garrafas de 600ml com o rótulo da original e 223 caixas sem rótulo, mas com a tampinha da cerveja Original, além de artefatos usados na falsificação.

Após a elaboração do flagrante por parte do investigador Lúcio Valenti e do delegado Marco Aurélio, os acusados foram trancados em celas do Centro de Triagem onde aguardam a audiência de custódia.

O caso continuará sendo investigado pela Polícia Civil de Ibaté que vai tentar identificar os compradores das bebidas.

