Homem, vítima de esfaqueamento, dá entrada na UPA Aracy

Imagem Ilustrativa - Crédito: Maycon Maximino/arquivo

Um homem de 51 anos foi esfaqueado na noite deste domingo (3) em São Carlos. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida e levada para a Santa Casa, onde passou por cirurgia.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima deu entrada na UPA Aracy por volta das 19h20, onde os policiais receberam a informação de que a vítima havia sido transferida para a Santa Casa devido a gravidade dos ferimentos. No hospital, os policiais não puderam conversar com a vítima, que estava passando por procedimento cirúrgico.

A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, não há informações sobre o autor do crime ou os motivos do esfaqueamento.

