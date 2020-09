Homem transtornado se joga na frente dos carros, é atropelado e agride socorrista do Samu

Crédito: Maycon Maximino

Um homem causou transtornos e deu trabalho aos policiais militares e socorristas do Samu, no final da tarde desta sexta-feira (18), no Botafogo.

De acordo com informações, a USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu, foi acionada na avenida José Pereira Lopes, em frente a escola Gabriel Félix do Amaral, para atender um atropelamento com vítima grave.

Uma viatura básica do Samu chegou primeiro ao local, mas a vítima fugiu até a Estrada Municipal Manoel Nunes, que dá acesso ao Jardim Zavaglia, onde foi detido por populares, pois estava descontrolado, batendo com a cabeça e se jogando na frente dos carros.

A Unidade Básica e a USA foram até onde ele estava e ficaram empenhadas cerca de uma hora no atendimento, até que ele agrediu um dos socorristas e fugiu, indo até sua residência, na Rua 17 do Miguel Abdelnur.

A Polícia Militar, que já havia sido acionada, foi atrás dele, precisando algemá-lo para que fosse socorrido, após agredir novamente o socorrista do Samu.

A mãe do rapaz disse que ele é viciado em bebida alcoólica e cocaína e que sempre que faz uso dessas drogas, fica descontrolado e causa esse tipo de transtorno.

Ele foi socorrido até a Santa Casa, com ferimentos na cabeça.

