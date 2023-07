Homem tenta matar esposa no Presidente Collor com golpes de chave de fenda

Momento em que a vítima era socorrida pelo Samu à Santa Casa. Agressor foi preso - Crédito: Maycon Maximino

Uma tentativa de feminicídio marcou a tarde desta terça-feira, 11, quando um homem de 34 anos, por ciúme, tentou matar a esposa de 30 anos com golpes de chave de fenda. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à CPJ.

Segundo o São Carlos Agora apurou, o fato aconteceu na rua Maria das Graças Tagliatela Custódio, no Jardim Social Presidente Collor. A vítima teria entrado ensanguentada em uma loja e afirmou para a comerciante que tinha recebido dois golpes do acusado que a seguiu e entrou no estabelecimento, mas foi impedido pela comerciante. Aos gritos, dizia que iria matar a sua companheira, que conseguiu sair correndo e se abrigou na Unidade de Saúde da Família (UFS) do bairro.

Informações dão conta que o homem invadiu a unidade da saúde e chegou a investir contra a vítima. Funcionários acionaram a Polícia Militar e a Guarda Municipal que conseguiram prender o agressor na Avenida José Antonio Migliato.

Já a vítima com ferimentos pelo corpo devido aos golpes dados por uma chave de fenda, foi socorrida pelo Samu à Santa Casa. Já a USF foi fechada naquele momento e deixou de atender ao público.

