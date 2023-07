SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

O veículo Santana, CL, 1988, placas: BSV 7900 foi furtado no último sábado (22) na região da Santa Casa.

Segundo o proprietário do veículo, ele deixou o carro estacionado na rua Princesa Isabel e foi passar a noite com a mãe que estava internada na Santa Casa. Ao retornar, no domingo pela manhã o veículo havia desaparecido.

Quem tiver informações sobre o veículo deve entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190.

