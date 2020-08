Homem sofre ferimentos gravíssimos após atropelamento na SP-215

Crédito: Maycon Maximino

Um atropelamento deixou em estado gravíssimo, R.M.S., 27 anos, por volta das 6h desta quinta-feira, 20, no km 145 da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215), sentido São Carlos/Descalvado.

O motorista de um veículo disse que transitava normalmente quando surgiu repentinamente na frente do carro, a vítima. Uma manobra brusca teria sido feita no sentido de evitar o atropelamento.

Porém, o impacto foi violento e inevitável e a vítima, arremessada à distância. Um caminhão que vinha logo atrás do carro, passou sobre o corpo do homem.

Uma Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros deu os primeiros atendimentos. Entretanto, instantes depois, com a chegada de uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, R.M.S. foi entubado e com ferimentos de natureza grave e vários ferimentos pelo corpo, foi encaminhado à Santa Casa para o atendimento médico. A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também