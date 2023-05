Homem recebe notas falsas na venda de brinquedo eletrônico

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 30 anos foi vítima de um golpe na noite deste sábado, 27, ao vender seu vídeo game. Ele registrou boletim de ocorrência na CPJ nesta segunda-feira, 29.

Às autoridades policiais relatou que anunciou no Facebook a venda do seu vídeo game e um desconhecido se interessou. Combinaram que o pagamento seria na casa da vítima.

No dia e hora combinados, o golpista foi até a moradia do homem e entregou 13 notas de R$ 100 (totalizou R$ 1,3 mil). Alegando estar com motorista de aplicativo, após o pagamento o acusado foi embora rapidamente e levou o game. Mais tarde, a vítima descobriu que o dinheiro que teria recebido, não tinha validade.

