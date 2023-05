Homem recebe notas de R$ 100 suspeitas como pagamento na venda de game

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos teve um notícia ruim após vender seu videogame na segunda-feira, 22, em São Carlos. A transação aconteceu durante a tarde, na rua Episcopal, no centro. Doze cédulas de R$ 100 foram encaminhadas ao Banco Central para comprovar a legitimidade.

Segundo consta em boletim de ocorrência, a vítima teria anunciado no Facebook a venda do seu game por R$ 1,2 mil e uma pessoa se interessou. Foi marcado encontro e concluída a transação.

A vítima então foi até uma agência e fez o depósito do dinheiro em um caixa eletrônico.

Porém, no dia 23, o gerente do banco onde tem conta pediu a sua presença e explicou que as 12 cédulas de R$ 100 seriam suspeitas e por esse motivo foram encaminhadas ao BC para comprovar a legitimidade. Já a vítima registrou BO na CPJ.

