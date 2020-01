Homem que tentou matar vizinho e motoboy é indiciado pela Polícia Civil

Arma apreendida pela Polícia Civil - Crédito: São Carlos Agora

A Polícia Civil, através do 1º Distrito Policial, identificou o homem acusado de atirar contra um motoboy na noite da última quarta-feira (8), no bairro Cruzeiro do Sul. Ele também atirou contra o vizinho e danificou uma casa.

S.A.S. estava sendo procurado pelos policiais, pois no dia 15 de dezembro de 2019, na rua Henrique Caruso, Santa Maria II, ele tentou matar o vizinho, um operador de máquinas de 33 anos. O acusado chegou em um Gol preto dirigido por uma pessoa não identificada. Ele desceu e sem dizer nada efetuou cinco disparos, sendo que dois atingiram o operador na região do abdômen.

A vítima foi levada ao Hospital Unimed, onde permaneceu internada por alguns dias e recebeu alta médica.

No mesmo dia, S.A.S. danificou o portão de uma vizinha com tijolos e uma pedra. Ele ainda desferiu golpes de facão contra o portão.

Na delegacia o homem ao ser questionado pelos policiais confessou que tentou matar o motoboy na noite da última quarta-feira (8), após uma discussão de trânsito na rua Francisco Marigo.

O jovem de 22 anos disse que o motorista do Gol preto havia avançado o sinal de pare e houve uma pequena discussão. Em seguida sentiu queimar as costas e foi pilotando a própria moto até a UPA da Vila Prado, onde descobriu que havia sido baleado.

S.A.S. foi indiciado pelo delegado Mauricio Dotta pelas tentativas de homicídio e dano ao patrimônio privado e colocado em liberdade, já que se apresentou espontaneamente e não estava em situação de flagrante.

Um revólver calibre 32 e duas munições foram apreendidas.

