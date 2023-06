Homem que tentou matar o próprio irmão é julgado em São Carlos

Fórum Criminal de São Carlos - Crédito: divulgação

Um homem que tentou matar o irmão em janeiro de 2018 foi submetido ao Tribunal do Júri nesta terça-feira (27), no Fórum Criminal de São Carlos.

O caso ocorreu na Vila Santa Madre Cabrini e a vítima recebeu vários golpes de faca, mas sobreviveu. (veja reportagem da época)

Os jurados rejeitaram a absolvição por clemência pleiteada no plenário, afastaram a qualificadora de meio cruel e reconheceram o recurso que dificultou a defesa da vítima, por último acataram a diminuição de pena prevista no artigo 46 da lei 11.343/06.

No final da noite o juiz Dr. Antonio Benedito Morelo proferiu a sentença determinando que J.S.S. cumpra a pena no regime semiaberto em liberdade como já estava antes do julgamento, por se tratar de réu primário, o tempo transcorrido do crime e pelo fato do réu estar tentando se livrar das drogas.

O crime

Na época, o São Carlos Agora apurou que, por motivos ignorados, os dois irmãos passaram a discutir e, em certo momento, a vítima foi esfaqueada várias vezes e por todo o corpo. Ambos estavam sozinhos na residência.

A tentativa de homicídio aconteceu no banheiro da casa da mãe deles. Após o crime, o agressor fugiu a pé.

Vizinhos acionaram a Polícia Militar e um terceiro irmão, que foi até a casa, socorreu a vítima, que foi levada até a calçada e posteriormente socorrida até a UPA Vila Prado por meios próprios, onde recebeu atendimento médico e depois foi transferido à Santa Casa.

Já o autor foi preso no mês seguinte por policiais da ROCAM.

