Homem que matou o cunhado no Eduardo Abdelnur é condenado a seis anos de prisão

Fórum Criminal de São Carlos - Crédito: divulgação

Foi condenado a seis anos de prisão Francisco Belarmino Tenorio que matou o cunhado a tiros no dia 14 de setembro de 2019, na rua Cabo Everton Cesar dos Santos, no residencial Eduardo Abdelnur. A vítima, Carlos Augusto Teixeira dos Santos, de 33 anos, foi atingida por dois tiros na região do abdômen.

O julgamento terminou por volta das 19h50 desta terça-feira (18). A acusação ficou por conta do promotor público Dr. Daniel Henrique Miranda. Já os defensores foram os advogados Armando Bertini Junior e Carlos Alberto dos Santos.

Os jurados rejeitaram a tese de legitima defesa e homicídio privilegiado por violenta emoção, reconhecendo que o réu cometeu homicídio simples.

Ao final do julgamento, o juiz Dr. Antonio Benedito Morello proferiu a sentença que condenou Francisco a seis anos de prisão no regime semiaberto. Ele poderá recorrer da decisão em liberdade.

O crime

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na época, por costume, o repositor Carlos Augusto Teixeira dos Santos, de 33 anos, passava os finais de semana na casa da irmã, onde segundo uma testemunha, costumava fazer “cantorias” em altos tons de voz, o que estaria incomodando os vizinhos.

Na noite do último sábado Carlos teria chegado na casa da irmã alcoolizado e foi advertido pelo cunhado, Francisco Belarmino Tenorio, de que vizinhos estavam se incomodando com os seus cantos. Irritado, Carlos teria ofendido o cunhado dizendo: “vai tomar no...” e ambos entraram em luta corporal.

Encerrada as agressões, Carlos foi até um dos quartos para pegar suas roupas para ir embora, momento em que Francisco entrou empunhando uma arma e abriu fogo contra Carlos que foi atingido por dois disparos no abdômen. Um terceiro tiro atingiu o batente da porta.

Uma equipe de Força Tática foi acionada para ir até o local e encontrou Carlos desacordado. Ele foi socorrido por populares e levado até a Santa Casa, mas acabou morrendo.

A arma usada no crime, um revólver calibre 38 com duas munições intactas e três deflagradas foi localizado no porta-malas de um Fiat Punto que estava estacionado na frente da casa que era do autor do homicídio.

Leia Também