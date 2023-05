Homem que matou deficiente auditivo no Antenor Garcia é condenado pela Justiça

Movimentação policial no local onde ocorreu o homicídio - Crédito: arquivo SCA

O Tribunal do Júri se reuniu nesta terça-feira (23) no Fórum Criminal de São Carlos para julgar Mauro Ferreira Lisboa, que no dia 4 de abril de 2013 matou a facadas o deficiente auditivo Pedro Oliveira da Silva, de 26 anos. O crime ocorreu na rua Nossa Senhora Auxiliadora (antiga 4), no bairro Antenor Garcia, região sul de São Carlos. (veja notícia da época)

Os jurados não acataram a tese da defesa de homicídio privilegiado e negaram a absolveram do réu.

Por fim, o juiz de direito, Dr. Antonio Benedito Morello preferiu a sentença de seis anos de prisão a ser iniciada no regime semiaberto.

Mauro já estava preso preventivamente e agora condenado, deve continuar a cumprir a pena. Ele confessou o crime e era réu primário.

O crime

Pedro Oliveira da Silva caminhava pela rua quando perto de uma sorveteria o agressor se aproximou e desferiu quatro golpes que atingiram o seu tórax.

Pedro chegou a ser encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy, e depois foi transferido pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu até a Santa Casa, mas morreu em decorrência dos graves ferimentos que sofreu.

