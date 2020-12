Homem que foi baleado no Centenário passa por cirurgia

Cartuchos de calibre 380 ficaram espalhados pelo chão. - Crédito: Maycon Maximino

O homem que foi baleado no final da manhã desta segunda-feira (7), na rua Brás Cubas, no Jardim Centenário, está passando por cirurgia neste momento na Santa Casa de São Carlos. José Edimar Salvador estava acompanhado de Robert Henrique Pereira, 25, que também foi alvejado, mas não teve a mesma sorte e morreu no local.

Segundo a Polícia Civil, pelo menos cinco homens chegaram em dois carros e passaram a atirar contra as vítimas. Os atiradores tentaram arrastar José Edimar para dentro de um veículo, mas ele conseguiu escapar e foi levado até a UPA do Santa Felícia.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) está apurando o caso, mas até agora ninguém foi preso.

