Homem que esfaqueou ex-mulher no Tangará é preso pela PM

Deu uma facada nas nádegas da mulher Briga termina em tentativa de homicídio no Jardim Tangará

Em uma resposta rápida à vítima e a sociedade a Polícia Militar prendeu na tarde desta quarta-feira (8) o homem acusado de esfaquear pouco antes a esposa no Jardim Tangará. J.Q. foi encontrado em uma mata nas proximidades.

Após a vítima ser socorrida, a equipe com o cabo Neto e Ludugero passou a fazer incursões na mata para onde o acusado correu. Depois de 2 horas de trabalho incansável, o autor acabou sendo localizado escondido embaixo de algumas telhas.

J.Q. foi conduzido até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e deu sua versão. Segundo ele, foi casado com a mulher até descobrir uma traição e houve a separação. A partir dai as brigas começaram até que a ex conseguiu uma medida protetiva contra ele.

Na tarde de hoje J.Q. teria ido realizar um orçamento no Jardim Tangará e acabou encontrando com a ex. Ele alega que foi provocado e acabou "perdendo a cabeça" e esfaqueando a ex-mulher, posteriormente fugindo do local.

O homem acabou sendo autuado em flagrante pelo Delegado Maurício Dotta que responde interinamente pela DDM e autuado em flagrante por tentativa de homicídio e por descumprir medida protetiva, sendo posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

