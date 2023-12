Homem perde R$ 3 mil em tentativa de comprar moto em São Carlos

Viatura Polícia Militar no Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um golpista enganou duas pessoas simultaneamente em um estelionato praticado em São Carlos e “lucrou” com o crime a importância de R$ 3 mil. Uma Biz estaria envolvida.

Em boletim de ocorrência, o vendedor, um homem de 55 anos, disse que colocou na Feira do Rolo no Facebook o anúncio do veículo que pertenceria a sua filha por R$ 5,7 mil.

O suposto comprador, o golpista, entrou em ação e começou a negociar. Pediu para que ele retirasse o anúncio do ar, pois a moto seria como parte do pagamento para um pedreiro.

Paralelamente o golpista falava com a vítima de 61 anos via WhatsApp. Ele postou a venda da mesma moto pelo valor de R$ 3,5 mil e afirmou ser da sobrinha. Durante a negociação, ficou combinado que seria feito um TED de R$ 3 mil e no dia 27 de dezembro o pagamento do valor restante. A vítima se interessou e foi até a casa do dono da moto, viu e concordou com o preço.

Nesta segunda-feira, 18, a vítima fez a transferência inicial de R$ 3 mil, porém o verdadeiro vendedor afirmou não ter recebido nada. Por outro lado, a vítima tentou falar com o golpista, mas foi bloqueado no aplicativo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também