Homem perde dinheiro em máquina caça-níquel, fica irritado e atira contra bar em São Carlos

Crédito: Arquivo/Luciano Lopes

Um motorista de 49 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (20) por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi até um bar na rua Assis Chateubiran, no Parque Industrial, e utilizou uma máquina de jogos de azar. Como não foi contemplado, voltou armado e realizou um disparo contra o estabelecimento.

A Polícia Militar tomou conhecimento do ocorrido e através de testemunhas descobriu que o autor do tiro mora na mesma rua do bar. Sob o comando do capitão Nucci as equipes foram até a casa do motorista, mas ele se negou a abrir a porta que precisou ser arrombada pelos policiais.

Ao entrar no imóvel os policiais encontraram o acusado escondido dentro do banheiro. Uma bomba de gás lacrimogênio foi jogada através da janela para que ele saísse.

Em diligências pela casa os policiais encontraram uma bolsa contendo uma espingarda calibre 32, um cinturão de couro com compartimentos de alocar munições, 14 cartuchos calibre 32 íntegros e 11 cartuchos deflagrados, a qual havia sido dispensada pelo indiciado.

No plantão policial, o motorista alegou que foi agredido, ficou nervoso, foi até sua casa, pegou a arma, retornou ao bar e efetuou o disparo. Ele permaneceu à disposição da Polícia Civil.

No bar a Polícia apreendeu um noteiro e um cartão de memória usados em máquinas caça-níqueis. A proprietária do estabelecimento alega que o equipamento pertence a um tal de Saulo. Na delegacia ela foi ouvida e liberada.

