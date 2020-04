Homem nu, em surto, agride pessoas e danifica veículo no Planalto Paraíso

Crédito: Marco Lúcio

Um vigilante e um motociclista foram agredidos por um homem em surto, nesta tarde de domingo (26), no Planalto Paraíso.

De acordo com informações, o homem de 27 anos caminhava pela rua Sebastião de Morais, já demonstrando estar alterado, vestindo apenas uma calça jeans e em determinado momento se despiu completamente, ficando nu pela rua.

Moradores acionaram o vigilante patrimonial do bairro, que foi até o local, com sua motocicleta, para tentar contê-lo, porém o rapaz armou-se com uma pedra, partindo para cima dele, desferindo socos em sua cabeça e tentando derrubá-lo da moto.

O vigilante acabou conseguindo se soltar, mas um motociclista que passava pela via foi derrubado pelo agressor, que em seguida subiu no capô de um Fiat Tôro que estava estacionado, e causou vários danos no veículo.

O guarda e o motociclista conseguiram contê-lo até a chegada da Polícia Militar, que o convenceu a se vestir e o conduziu à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santa Felícia, onde permaneceu em observação.

A ocorrência foi registrada no plantão policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também