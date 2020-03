Homem morto em confronto com a PM ainda não foi identificado

Saiba Mais Polícia Suspeito é morto em troca de tiros com a PM na represa do 29

Ainda não foi identificado o corpo do criminoso morto em um confronto com a polícia nesta tarde de quarta-feira (25).

Em entrevista à imprensa, o Delegado Gilberto de Aquino, que estava de plantão e atendeu a ocorrência, contou que o suspeito estava com um Fiat Ducato roubado na cidade de Santa Cruz da Conceição, com a placa adulterada e carregado de ovos. Ele portava uma arma municiada e durante uma tentativa de abordagem da Polícia Militar sacou a arma e atirou contra os policiais, que revidaram e o atingiram.

O criminoso morreu no local e seu corpo foi encaminhado ao IML, mas permanece sem identificação, pois não portava nenhum documento. Trata-se de um homem branco, com aproximadamente 1,65 m, 85 Kgs, cabelos castanho escuros e algumas tatuagens. Ele vestia uma bermuda com a estampas da bandeira dos Estados Unidos, camiseta verde e calçava tênis pretos.

O delegado disse ainda que o local onde ocorreu o fato, na região da represa do 29, vêm sendo usado por uma quadrilha de roubo e furto de carros, para esconder os veículos. Disse que já houve um flagrante de roubo de veículo na mesma região há poucos dias e que tudo isso está sob investigação.

Não muitas informações sobre como ocorreu o roubo do Ducato, pois ocorreu em outra cidade, porém uma foto do suspeito será enviada à delegacia de Santa Cruz da Conceição para o reconhecimento do autor do roubo.

