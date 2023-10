Homem morre baleado após tentar tomar arma de policial durante abordagem

SIGA O SCA NO

13 Out 2023

13 Out 2023 - 07h01 Por Da redação

Um homem de 37 anos foi morto nesta quinta-feira (12), após ser baleado pela Polícia Militar no bairro Melhado, em Araraquara. Ele tentou tomar a arma de um policial durante uma abordagem.

Segundo informações, o homem que era foragido da Justiça teria se apresentado como funcionário da CPFL e tentado entrar na casa de um casal de idosos. O morador ficou desconfiado e ambos começaram a discutir, quando o acusado passou a jogar pedras contra a residência.

A PM foi acionada e quando a viatura chegou o rapaz passou nome falso aos policiais e ao perceber que seria preso, entrou em luta corporal com um dos PMs e tentou tomar a arma do agente, momento em que foi baleado no peito. O SAMU foi acionado, mas o Luciano Aparecido Mazzei morreu antes da chegada da ambulância. Ele tinha uma extensa ficha criminal.

Após o trabalho da perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado pela Polícia Civil.

