Homem morre atropelado por carro na Washington Luís, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 38 anos morreu atropelado na noite desta quinta-feira na rodovia Washington Luís, em São Carlos.

Ssgundo informações, o motorista de um Fiat/Palio Weekend seguia no sentido interior/capital e ao atingir o quilômetro 240, perto da entrada no Santa Felicia, foi surpreendido pela presença do pedestre que estaria no meio da pista. O impacto foi inevitável e a vítima morreu antes da chegada do socorro médico.



Policiais militares atenderam a ocorrência e registraram o fato na Central de Polícia Judiciária.

