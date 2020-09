Homem morre atropelado na rodovia Washington Luis em São Carlos

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um homem morreu atropelado por um carro na noite desta segunda-feira (31), na rodovia Washington Luis (SP-310), em São Carlos.

O acidente aconteceu no quilômetro 232, na região da entrada do bairro Santa Maria II. Segundo informações obtidas pela reportagem, o motorista do Celta com placas de São Carlos seguia no sentido capital/interior e ao iniciar uma ultrapassagem se deparou com o pedestre tentando atravessar a pista. Ele não conseguiu desviar e atingiu em cheio a vítima.

O pedestre foi arremessado com violência contra o para-brisa do carro e depois ainda foi atropelado pelo veículo.

Junto ao corpo da vítima os policiais encontraram um documento em nome de Wesley Henrique Correa, 24.

A ocorrência está sendo registrada pela Polícia Militar Rodoviária.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também