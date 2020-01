Homem morre após trocar tiro com a PM no Jardim Paraíso

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Um homem morreu no final da noite desta quinta-feira (16) após trocar tiro com a Polícia Militar no Jardim Paraíso, região do bairro Santa Felícia.

De acordo com apurado, a PM foi atender um chamado de um possível assalto na rua São João Bosco, quase de esquina com a Pedro Fernando Alonso.

Houve troca de tiros entre o indivíduo, conhecido como Chuck, e a PM.

A reportagem apurou que Chuck é suspeito de atirar e ferir um PM, no dia di 12 de novembro de 2018, em um posto de combustível do Jardim Ipanema.

