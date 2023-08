Homem morre após sofrer queda em banheiro de casa no centro de São Carlos

Donizette caiu no chão do banheiro e faleceu: motivos ignorados - Crédito: Maycon Maximino

Uma fatalidade marcou a manhã desta quinta-feira, em São Carlos, quando Donizette Aparecido de Oliveira, 67 anos, morreu após sofrer queda no banheiro na casa onde estava, no cruzamento das ruas Bento Carlos com a Rui Barbosa, no centro.

Segundo apurado, uma testemunha que reside na mesma moradia disse que na noite anterior teria convidado Donizette a pernoitar, já que tinha ingerido bebida alcoólica e por volta das 9h, após acordar, ele teria ido até o banheiro.

Em dado momento, a testemunha disse que teria ouvido um barulho vindo do cômodo e foi ver o que era, quando viu a vítima caída. Ele não soube informar o motivo da queda. Foi até o 38º Batalhão da PM e acionou a Polícia que solicitou a USA do Samu, cujos profissionais atestaram a morte de Donizette, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos.

Leia Também