Homem morre após ser espancado no Prolongamento do Jardim das Torres

Viatura do Samu e Polícia Militar -

Um homem morreu após ser espancado no final da noite deste sábado (24), no Prolongamento do Jardim das Torres, em São Carlos.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada na rua Rua Jofre Augusto Ribeiro de Souza, onde um homem estava caído. No local os policiais encontraram a vítima com vários ferimentos na região da cabeça e face. O Samu foi acionado e o médico que compareceu no local atestou o óbito.

Familiares estiveram no local e apresentaram os documentos de Adalvan Rodrigues da Silva,39. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A equipe do plantão policial, juntamente com a Polícia Cientifica encontraram ao lado do corpo um cabo de madeira quebrado em duas partes que pode ter sido utilizado para agredir a vítima.

As motivações do crime ainda são desconhecidas, no entanto, os policiais militares apuraram que a vítima costumava arrumar confusão e ontem teria se envolvido em nova briga em um bar nas proximidades.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

