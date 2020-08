Homem morre após ser atropelado na rodovia Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Um homem ainda não identificado (estava sem documentos), que trajava uma bermuda, camiseta azul e chinelos (com 1,70 metro de altura), morreu após ser atropelado por volta das 3h desta quarta-feira, 19, na rodovia Washington Luís (SP-310).

O São Carlos Agora apurou que a vítima estava no acostamento (sentido interior/capital) e em dado momento teria entrado na pista de rolamento no km 228 (mais 100 metros), quando foi atingido por um caminhão branco.

O homem morreu no local. O motorista C.L.S., 32 anos, disse que tentou evitar o atropelamento, mas o surgimento repentino da vítima fez com que o impacto fosse inevitável. Policiais rodoviários atenderam a ocorrência. O atropelamento foi registrado no 1º e 4º DPs.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também