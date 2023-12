Homem morre após engolir cocaína em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem morreu por volta das 7h30 deste sábado, 23, no Boa Vista, em São Carlos. A motivação seria o fato dele ter engolido cocaína.

A companheira do rapaz de 31 anos, disse às autoridades policiais que a vítima era usuária de drogas e naquela manhã teria ocorrido uma discussão e em dado momento ele teria se apossado de papelotes de cocaína e ingerido com água. Em seguida começou a passar mal e ela acionou o Samu que foi até a moradia e esperou a presença da Polícia Militar, quando foi constatada a morte do homem. O fato foi registrado na CPJ.

